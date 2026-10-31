Синоптик рассказала, когда Москву накроет первым снегом

31 октября 2026, 23:45

Синоптик Позднякова: первый снег в Москве выпадет не раньше середины ноября

Фото: iStock/vkph

Первый снег в Москве стоит ждать примерно в середине ноября, но он не задержится надолго и растает к концу месяца. С таким прогнозом в беседе с РИА Новости выступила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.