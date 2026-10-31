Синоптик рассказала, когда Москву накроет первым снегом
Первый снег в Москве стоит ждать примерно в середине ноября, но он не задержится надолго и растает к концу месяца. С таким прогнозом в беседе с РИА Новости выступила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик пояснила, что начало ноября в столице будет сравнительно тёплым, а с середины месяца температура начнёт опускаться ниже нуля — именно тогда возможен снегопад. При этом образовавшийся снежный покров окажется недолговечным. По словам эксперта, он исчезнет в последней декаде ноября.
Позднякова также отметила, что устойчивого похолодания, подобного тому, что определяло погоду в октябре, в ноябре не предвидится. Напротив, сохранится характерная смена волн тепла и холода.
Читайте также: