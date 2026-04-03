Синоптик предупредила москвичей о волне холода и дождей

Синоптик Позднякова: к Москве приближается волна холода и дождей
В Москве ожидается холодная и ненастная погода с дождями, которая сменит волну тепла. Об этом сообщила НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.



Завтра, 4 апреля, столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона с запада, отметила синоптик. В этот период погоду будет формировать барическая седловина, которая приведёт к осадкам. Ночью температура воздуха составит от +4 до +6 градусов, а днём поднимется до +14 градусов.

В воскресенье погодные условия ухудшатся. Циклон переместится восточнее Московской области, и небо покроется облаками, что вызовет дождь.

В начале следующей недели также прогнозируются осадки. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, а днём не превысит +10 градусов. Однако к середине недели погода улучшится, и температура приблизится к климатической норме, заверила синоптик.

Екатерина Коршунова

