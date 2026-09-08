«Атмосферный фронт»: Синоптик рассказала о погоде на неделю в Москве и Подмосковье

08 сентября 2026, 17:08

Синоптик Позднякова: погода в Москве и Подмосковье будет выше нормы

Фото: iStock/Andrey Ivanov

Если вы успели пожалеть, что убрали пуховики, — зря. Над Москвой разворачивается настоящая погодная драма с хорошим концом. Синоптики обещают: та самая золотая осень, которую мы все ждали, начнётся с 10 сентября. И это не просто пара часов солнца, а целых пять-шесть дней сухой и тёплой погоды.





Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что скоро температура воздуха окажется выше климатической нормы и будет соответствовать концу августа.





«Такой подарок погода делает нам благодаря смене ветра. Потоки перестроятся с северо-западных на юго-западные, и вместо сырости к нам придёт сухой воздух из Причерноморья. 11 сентября проскочит атмосферный фронт, могут быть небольшие дожди, но в основном ночью. Это не страшно. А в выходные антициклон снова даст нам переменную облачность и около 20°C тепла. Ночные температуры в пределах 11–14°. Так что бабье лето продлится до самого воскресенья, а дальше, хотя и будут дожди, дни всё равно останутся тёплыми — 16–18°. А это выше нормы»,— сказала она.