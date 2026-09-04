Синоптик предупредил о сильных дождях и ветре в Москве
Этой ночью циклон начнет влиять на погоду в столичном регионе. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в субботу, 5 сентября, в Москве ожидаются умеренные и местами сильные дожди. В столице может выпасть около 7–10 мм осадков, а в отдельных районах Московской области — до 13–17 мм. Ветер усилится до 6–11 м/с, порывы достигнут 12–17 м/с. Особенно сильный ветер прогнозируют на юге области.
Одновременно в регион придет похолодание. Ночью температура составит +10…+15 °C, днем в выходные воздух прогреется до +12…+17 °C. В воскресенье осадков станет меньше, появятся прояснения.
Ветер сохранит скорость до 7–12 м/с, но сильных порывов уже не ожидается. Атмосферное давление в субботу опустится до 730 мм ртутного столба, а в воскресенье поднимется почти до 740 мм.
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