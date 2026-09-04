Синоптик предупредил о сильных дождях и ветре в Москве

04 сентября 2026, 11:03

Синоптик Ильин: 5 сентября в Москве выпадет до 10 мм осадков

Фото: iStock / Julia_Sudnitskaya

Этой ночью циклон начнет влиять на погоду в столичном регионе. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.