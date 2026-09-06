Синоптик рассказал о благоприятном времени для грибников Центральной России
Погодные условия в Центральной России способствует росту грибов в лесах. Об этом в личном блоге заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на следующей неделе ожидается вторая волна массового роста грибов (опят, маслят и белых) из-за повышенной влажности, похолодания и теплового удара. Согласно прогнозам специалиста, в Центральной России после нескольких дней прохладной осенней погоды, которая будет ниже нормы, наступит улучшение погодных условий и потепление.
Кроме того, из Черного моря придет субтропическое тепло, и температура воздуха поднимется до летних +23…+26 ℃. Затем осень вернется мягко, без резких изменений, отметил Тишковец.
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