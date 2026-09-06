Синоптик рассказал о благоприятном времени для грибников Центральной России

06 сентября 2026, 14:29

Синоптик Тишковец: погода в центре России способствует появлению армии грибов

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Погодные условия в Центральной России способствует росту грибов в лесах. Об этом в личном блоге заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.