«Аварии, стихийные бедствия, затуманивание сознания»: Астролог предупредила о самом опасном периоде августа

18 августа 2026, 12:43

Фото: Istock/Ivanb-photo

Обычно мы привыкли списывать череду аварий и конфликтов на стечение обстоятельств. Однако существует теория, согласно которой виноваты в этом не плохие дороги или усталость, а глобальные небесные циклы. В конце августа землян ожидает уникальное астрономическое явление, которое, как считают эксперты, способно «затуманить» сознание и лишить нас способности трезво оценивать расстояние, скорость и собственные эмоции.





Ведический астролог, психолог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» отметила, что конец августа 2026 года станет одним из самых напряженных периодов года.





«Мы вошли в "коридор затмений", который завершится лунным затмением 28 августа. В ведической астрологии это время считается не просто "трудным", а опасным. Статистика аварий, техногенных катастроф и даже стихийных бедствий в такие дни неумолимо растет, и это имеет четкое объяснение», — сказала она.

Почему в затмение случаются беды

«Именно это "затуманивание" становится причиной большинства аварий. Человек за рулем на долю секунды теряет концентрацию, поддается вспышке гнева или просто неверно оценивает расстояние. В дни около 28 августа эмоциональный фон накален до предела: то, что копилось месяцами — обиды, раздражение, усталость — внезапно вырывается наружу, толкая людей на роковые ошибки», — рассказала астролог.

Зона турбулентности: дороги и техника

Стихийные бедствия и природа

«Влияние Луны на Землю неоспоримо: она управляет приливами и отливами не только в океане, но и в земной коре. В момент затмения энергетический баланс планеты нарушается. Астрологическая традиция связывает такие периоды с повышенным риском землетрясений и других природных аномалий. Когда «колышется» сознание людей, реагирует и сама природа», — объяснила собеседница.