«Не ввязывайтесь в финансовые авантюры»: Астролог рассказал, что принесет начавшийся коридор затмений и чего не стоит делать

13 августа 2026, 14:04

Фото: Istock/peterschreiber.media

Начавшийся коридор затмений, по словам специалистов, — это не время для героических поступков, а период тонкой настройки внутреннего компаса. Он продлится до 28 августа.





Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, что в период коридора затмений обострится интуиция, подсказками станут вещие сны, странные совпадения и внезапные озарения.





«Также будут рушиться иллюзии. Пустые надежды и воздушные замки, которые вас истощали, уйдут. Особенно остро встанут вопросы здоровья, духовности и тайных знаний», — сказал он.

Что стоит делать в коридор затмений:

Наблюдать и анализировать: смотрите на происходящее как бы со стороны — это поможет увидеть истинную картину.

Отдавать долги и отпускать обиды: это лучшее время для внутреннего освобождения.

Уделять внимание духовным практикам: медитации, дневник снов, тишина – всё это поможет услышать голос интуиции.

Завершать старые дела и циклы: настало время подводить итоги и ставить точки.

Чего стоит избегать: