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«Не ввязывайтесь в финансовые авантюры»: Астролог рассказал, что принесет начавшийся коридор затмений и чего не стоит делать

Фото: Istock/peterschreiber.media

Начавшийся коридор затмений, по словам специалистов, — это не время для героических поступков, а период тонкой настройки внутреннего компаса. Он продлится до 28 августа.



Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, что в период коридора затмений обострится интуиция, подсказками станут вещие сны, странные совпадения и внезапные озарения.

«Также будут рушиться иллюзии. Пустые надежды и воздушные замки, которые вас истощали, уйдут. Особенно остро встанут вопросы здоровья, духовности и тайных знаний», — сказал он.

Что стоит делать в коридор затмений:


  • Наблюдать и анализировать: смотрите на происходящее как бы со стороны — это поможет увидеть истинную картину.
  • Отдавать долги и отпускать обиды: это лучшее время для внутреннего освобождения.
  • Уделять внимание духовным практикам: медитации, дневник снов, тишина – всё это поможет услышать голос интуиции.
  • Завершать старые дела и циклы: настало время подводить итоги и ставить точки.

Чего стоит избегать:


  • Не принимайте поспешных решений: эмоции зашкаливают – любой шаг может оказаться необратимым.
  • Не ввязывайтесь в финансовые авантюры: затмение подталкивает к риску, но он сейчас слишком высок.
  • Не вступайте в конфликты: слово, сказанное в гневе, может разрушить даже самые крепкие связи.
  • Не залипайте в соцсетях: экран не заменит реальную жизнь.
Анастасия Панченко

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