«Не ввязывайтесь в финансовые авантюры»: Астролог рассказал, что принесет начавшийся коридор затмений и чего не стоит делать
Начавшийся коридор затмений, по словам специалистов, — это не время для героических поступков, а период тонкой настройки внутреннего компаса. Он продлится до 28 августа.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, что в период коридора затмений обострится интуиция, подсказками станут вещие сны, странные совпадения и внезапные озарения.
«Также будут рушиться иллюзии. Пустые надежды и воздушные замки, которые вас истощали, уйдут. Особенно остро встанут вопросы здоровья, духовности и тайных знаний», — сказал он.
Что стоит делать в коридор затмений:
- Наблюдать и анализировать: смотрите на происходящее как бы со стороны — это поможет увидеть истинную картину.
- Отдавать долги и отпускать обиды: это лучшее время для внутреннего освобождения.
- Уделять внимание духовным практикам: медитации, дневник снов, тишина – всё это поможет услышать голос интуиции.
- Завершать старые дела и циклы: настало время подводить итоги и ставить точки.
Чего стоит избегать:
- Не принимайте поспешных решений: эмоции зашкаливают – любой шаг может оказаться необратимым.
- Не ввязывайтесь в финансовые авантюры: затмение подталкивает к риску, но он сейчас слишком высок.
- Не вступайте в конфликты: слово, сказанное в гневе, может разрушить даже самые крепкие связи.
- Не залипайте в соцсетях: экран не заменит реальную жизнь.