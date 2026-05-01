«Авось пронесет»: Россиянам рассказали, как пережить весеннее цветение
Аллерголог Чиркова: весной следует в вечернее время проветривать квартиру
Аллергики весной делятся на два лагеря: одни радуются примерзшим почкам и отсутствию пыльцы, другие — нет.
Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, почему берёза и ольха — главные провокаторы сезона, и как не пропустить момент, когда «зачесались глаза и потекло из носа».
«Более всего аллергия на березу и ольху, дуб и орешник. Аллергия сама собой не проходит, потому что кончается цветение. У людей наступает стойкая ремиссия, они забывают о лечении, а вспоминают, когда уже зачесались глаза. Надо не дожидаться этого», — сказала она.
По словам эксперта, следует проветривать квартиру вечером, гулять и заниматься спортом — либо вечером, либо ранним утром, пока растения не проснулись.
«После улицы обязательно умыться, промыть нос, прополоскать горло, вымыть голову. Помните про перекрёстную пищевую аллергию. Если реакция на берёзу — морковка, капуста и редиска под запретом», — объяснила Чиркова.
Она добавила, что необходимо сходить к аллергологу заранее, не бросать терапию и не надеяться на «авось пронесёт».