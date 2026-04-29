Врачи НИКИ детства провели выездной приём в Дмитрове
Выездная бригада узких специалистов Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства провела приём в Дмитровской больнице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В состав бригады вошли гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог и нефролог. Они приняли 76 маленьких пациентов, 18 из которых получили направление на дополнительное обследование, а четверо — на госпитализацию.
«Такое взаимодействие с НИКИ детства напрямую повышает качество медицинской помощи для наших детей. Мы благодарны за сотрудничество и будем продолжать эту практику», — отметила заведующая консультативно-диагностическим центром для детей Дмитровской больницы Ольга Нагурная.Следующий визит врачей из НИКИ детства в Дмитров состоится в июне.