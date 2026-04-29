Врачи НИКИ детства провели выездной приём в Дмитрове

29 апреля 2026, 11:49

Выездная бригада узких специалистов Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства провела приём в Дмитровской больнице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В состав бригады вошли гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог и нефролог. Они приняли 76 маленьких пациентов, 18 из которых получили направление на дополнительное обследование, а четверо — на госпитализацию.





«Такое взаимодействие с НИКИ детства напрямую повышает качество медицинской помощи для наших детей. Мы благодарны за сотрудничество и будем продолжать эту практику», — отметила заведующая консультативно-диагностическим центром для детей Дмитровской больницы Ольга Нагурная.