26 ноября 2026, 16:38

Автоэксперт Мартыненко: зимой на дороге нужно увеличивать дистанцию в 3 раза

Фото: istockphoto/ IakovKalinin

После сухого ноября в столичном регионе установился снежный покров. Зимняя дорога не прощает ошибок: гололедица, ограниченная видимость и непредсказуемое поведение других водителей делают поездки в холодное время года настоящим испытанием.





Автоэксперт Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» рассказал, как перестроить стиль вождения, чтобы не попасть в ДТП на зимней дороге.





«Как только температура начинает уходить ниже +5 градусов, нужно обязательно переобувать свой автомобиль в зимние шины, потому что они мягче и лучше цепляются за холоднын покрытия, чем летние», — напомнил он.

«Необходимо с педалью тормоза и газа работать более плавно. И никогда не нужно совершать резкие манёвры, потому что ваш автомобиль может потерять устойчивость. А это как раз самые главные доли секунды, когда автомобиль нужно держать в устойчивом состоянии», — подчеркнул Мартыненко.

«Также напоминаю о чистоте стёкол и зеркал и о незамерзающей жидкости в бачке омывателя. И всегда тормозите на прямых колёсах, особенно перед поворотом. И тогда вы окажетесь в точке назначения однозначно», — резюмировал автоэксперт.