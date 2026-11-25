Автоэксперт Багузов посоветовал проверять защиту кузова от ржавчины перед зимой
Даже новому автомобилю перед зимой необходим осмотр кузова и восстановление поврежденной защиты от коррозии, считает автоэксперт, сотрудник детейлинг-центра Константин Багузов. Проводить такую проверку он рекомендует каждую осень. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, подготовку лучше начинать поздней осенью с тщательной мойки машины и днища. После этого необходимо осмотреть лакокрасочное покрытие и защитную мастику, чтобы обнаружить сколы и отслоения.
Поврежденные участки краски эксперт советует обезжирить и закрасить. Защитный слой на днище и в колесных арках при необходимости следует восстановить. Для такой работы лучше обратиться к специалистам: они смогут заметить даже небольшие дефекты, на месте которых со временем появляется ржавчина.
Багузов рекомендует проверить и положение бамперов. После контакта с препятствием они могут сместиться и начать тереться о кузов. Из-за этого покрытие постепенно стирается, а металл теряет защиту. Осенний осмотр поможет подготовить автомобиль к зиме, когда дороги обрабатывают агрессивными реагентами, заключил эксперт.
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