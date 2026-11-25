25 ноября 2026, 07:16

Автоэксперт Багузов: каждую осень автомобилям нужен антикор

Фото: iStock/NIKILAY GLUHOV

Даже новому автомобилю перед зимой необходим осмотр кузова и восстановление поврежденной защиты от коррозии, считает автоэксперт, сотрудник детейлинг-центра Константин Багузов. Проводить такую проверку он рекомендует каждую осень. Об этом сообщает «Газета.Ru».