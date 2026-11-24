24 ноября 2026, 10:20

Автоэксперт Балабас: подержанные авто лучше покупать у владельцев

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В октябре 2026 года в России на первичном рынке было реализовано 132,9 тыс. новых легковых автомобилей, тогда как продажи подержанных машин достигли 596,6 тыс. единиц — почти пять вторичных авто на один новый. Объем продаж автомобилей с пробегом стал максимальным за последние 12 месяцев, при этом новых моделей реализовали почти на 20% меньше, чем в октябре прошлого года, свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ».





Как отметил автоэксперт портала «Колеса.ру» Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей, рост продаж подержанных авто связан, среди прочего, с выходом на перепродажу китайских машин, купленных несколько лет назад после ухода западных, японских и корейских концернов с российского рынка. Для покупки на вторичном рынке такие автомобили с короткой историей предпочтительнее, чем сменившие не одни руки 10-летние машины, поскольку меньше вероятность дополнительно потратиться на ремонт после сделки. Чтобы еще сильнее минимизировать риски, нужно также обращать внимание на общее техническое состояние авто, при необходимости привлекая специалистов, и по возможности покупать напрямую у владельца.



Балабас заметил, что многие владельцы автомобилей азиатских марок эксплуатируют их по 3-5 лет, после чего продают и меняют на аналогичную или улучшенную модель. Отсюда и нынешнее повышенное предложение и объем продаж на вторичном рынке – подошел срок более-менее массовой замены авто из Поднебесной, купленных в 2022-2023 годах. При этом чаще всего первые несколько лет машину обслуживают у дилера, что обеспечивает высокую прозрачность и является плюсом для второго владельца.





«Сегмент китайских автомобилей с возрастом 3-5 лет более предпочтителен, нежели сегмент более традиционных марок, условно говоря, 10-12 летнего возраста. Их можно покупать с меньшим риском неприятных, фатальных сюрпризов, которые пятый-десятый владелец старательно пытается скрыть перед продажей. Тут, конечно, картина тоже не сказать, что совсем радужная, но тем не менее, если вы видите свежий автомобиль от первого владельца, который не имеет визуальных следов аварий — можно еще проверить толщиномером — и автотека показывает достаточно прозрачную картину, то с высокой вероятностью перед вами не кот в мешке, с которым через полгода придется отдать полмиллиона за капиталку двигателя», — отметил автоэксперт.

«Запуск двигателя — насколько он ровный, стабильный, быстрый. Дымность двигателя — насколько чистый выхлоп. Проверка работы всех режимов автоматической коробки передач: трогание без рывков, торможение без рывков, переключение без рывков. Тормозная система: уверенно ли тормозит, не вялая ли педаль, нет ли ведения и рывков в те или иные стороны. Все эти базовые вещи позволяют понять, что автомобиль — не намарафеченный труп. И это все можно проверить без труда на тестовом заезде».