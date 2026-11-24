24 ноября 2026, 19:00

Автоэксперт Ладушкин: включать «противотуманки» в метель эффективнее «аварийки»

Фото: iStock/Zuberka

Когда на дороге разыгрывается сильная метель, водители нередко спасаются «аварийкой» — она помогает обозначить автомобиль и снизить вероятность столкновения. Своим мнением на этот счет в разговоре с телеканалом RT поделился автоэксперт Евгений Ладушкин.