Автоэксперт объяснил, что спасает в метель эффективнее аварийки
Когда на дороге разыгрывается сильная метель, водители нередко спасаются «аварийкой» — она помогает обозначить автомобиль и снизить вероятность столкновения. Своим мнением на этот счет в разговоре с телеканалом RT поделился автоэксперт Евгений Ладушкин.
Руководитель экспертной компании LEM Solution отметил, что в метели эффективнее использовать противотуманный фонарь и противотуманные фары. Красный свет этого прибора человеческий глаз воспринимает лучше, поэтому заметить его можно издалека.
Аварийную сигнализацию, помимо других осветительных приборов, следует включать, если машина забуксовала или застряла, пояснил специалист. Также она нужна, когда водитель ослеплен и плохо видит дорогу, но продолжает катиться по инерции. Также она пригодится, если впереди застрял автомобиль или образовалось ДТП, плохо обозначенное на дороге.
Ладушкин напомнил, что для большинства автомобилистов «аварийка» служит сигналом о том, что произошла поломка, столкновение или иная нестандартная ситуация. Включать её следует в случаях, предусмотренных правилами, но ехать с ней всю метель не имеет смысла: едущий сзади водитель заметит противотуманный фонарь гораздо раньше, чем мигающие огни.
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