27 ноября 2026, 17:53

Автоэксперт Мартыненко: в поездке должны быть трос, лопата, аварийный знак

Фото: iStock/Rittikrai_PIX

Дорога не прощает ошибок и неожиданностей. Чтобы поездка не превратилась в испытание, а экстренная ситуация не застала врасплох, каждому водителю необходимо знать, что именно должно лежать в багажнике.





Автоэксперт Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» отметил, что зимняя дальняя поездка — «некий квест».





«Изучая маршрут, вы должны смотреть и на погодные условия — то, что будет по трассе и в точке назначения», — посоветовал он.

«В идеале — оповещать близких, куда вы совершаете поездку, чтобы они знали маршрут. Это очень обезопасит водителя в дальней поездке», — дополнил Мартыненко.

«И никогда не стоит покидать место ДТП: лучше выставить аварийный знак, вызвать сотрудников и дождаться. Таким образом, вы сможете возместить ущерб с помощью ОСАГО», — пояснил собеседник.