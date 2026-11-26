Московские росгвардейцы помогли автомобилистке, попавшей в ДТП
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали помощь женщине, машину которой занесло в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На пути к месту службы, в районе деревни Пруссы, правоохранители обнаружили легковой автомобиль, стоящий на обочине у лесополосы. Рядом с машиной находилась растерянная 56-летняя жительница Подмосковья. Она обратилась за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны, объяснив, что не справилась с управлением из-за сложных погодных условий.
Стражи правопорядка остановили проезжавший мимо грузовик и попросили водителя помочь. Совместными усилиями, используя буксировочные тросы, автомобиль удалось вытащить из кювета.
Медицинская помощь женщине не понадобилась. Поблагодарив росгвардейцев за отзывчивость, гражданка продолжила свой путь.
Читайте также: