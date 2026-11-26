26 ноября 2026, 12:28

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали помощь женщине, машину которой занесло в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.