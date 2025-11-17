Автоэксперт объяснил, как выбрать шины и подготовить машину к зиме
Автоэксперт Мартыненко: зимняя резина служит не более трёх лет
Середина ноября — последний момент задуматься о безопасности на зимней дороге. Когда менять резину, что выбрать — «липучку» или шипы, и как правильно прогревать автомобиль в мороз?
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что многие водители тянут до последнего с «переобувкой», но рисковать не стоит.
«Главный критерий — не первый снег, а температура. Я настоятельно рекомендую переобувать шины тогда, когда среднесуточная температура начинает падать ниже +5 градусов», — сказал он.
По его словам, особенно это актуально поменять шины для тех, кто выезжает за город, ведь там температура может быть значительно ниже, а на дороге возможно образование гололеда.
«Выбор типа зимней резины зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе, и вы не выезжаете за пределы города, то можно смело использовать так называемую "липучку". Альтернатива — шипованная резина. Она нужна не всем, но в некоторых ситуациях незаменима», — объяснил эксперт.
Он добавил, что зимняя резина имеет ограниченный срок эффективной службы, независимо от глубины протектора.
«Зимняя резина служит, как правило, не более трёх лет. Я стараюсь два года ездить и менять на новое. Это будет правильное и безопасное решение», — посоветовал Мартыненко.
Собеседник также предостерег от покупки подержанных шин, особенно вместе с автомобилем, так как это серьезный риск.