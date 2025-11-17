Автоэксперт объяснил, как выбрать шины и подготовить машину к зиме

17 ноября 2025, 13:36

Автоэксперт Мартыненко: зимняя резина служит не более трёх лет

Фото: iStock/zoff-photo

Середина ноября — последний момент задуматься о безопасности на зимней дороге. Когда менять резину, что выбрать — «липучку» или шипы, и как правильно прогревать автомобиль в мороз?





Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что многие водители тянут до последнего с «переобувкой», но рисковать не стоит.





«Главный критерий — не первый снег, а температура. Я настоятельно рекомендую переобувать шины тогда, когда среднесуточная температура начинает падать ниже +5 градусов», — сказал он.

«Выбор типа зимней резины зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе, и вы не выезжаете за пределы города, то можно смело использовать так называемую "липучку". Альтернатива — шипованная резина. Она нужна не всем, но в некоторых ситуациях незаменима», — объяснил эксперт.

«Зимняя резина служит, как правило, не более трёх лет. Я стараюсь два года ездить и менять на новое. Это будет правильное и безопасное решение», — посоветовал Мартыненко.