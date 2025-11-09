Продажи Lada Largus ограничили из-за проблем с рулём
С 21 октября 2025 года в дилерской сети введут ограничение на продажу всех товарных автомобилей Lada Largus. Об этом сообщили РИА Новости в Росстандарте.
Ограничение будет действовать до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и исследования материалов.
Ведомство уточнило, что поводом стал запрос Национального автомобильного союза (НАС) о возможном несоответствии Lada Largus требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
«АО «АвтоВАЗ» проинформировало Росстандарт о мерах по предотвращению возможных рисков, связанных с затруднением вращения рулевого колеса. При обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все уже проведённые работы результативны, повторных обращений нет», – сообщили в ведомстве.
Специалисты «АвтоВАЗа» совместно с поставщиком гидроусилителя продолжают анализ и поиск причин возможного несоответствия.