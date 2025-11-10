Автоюрист Славнов: водителям грозит штраф за стертый протектор в шинах
В России водителей могут штрафовать за несоответствие глубины протектора шин установленным нормам. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.
В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что размер взыскания может достигать 500 рублей.
«Согласно части первой статьи 12.5 КоАП, водителя ждет штраф в размере 500 рублей или предупреждение, если протектор у шин на его автомобиле не соответствует минимально допустимым нормам», — отметил эксперт.
Напомним, что по правилам дорожного движения и техрегламенту Таможенного союза минимальная допустимая глубина протектора составляет 1,6 мм для летних и 4 мм для зимних шин. Несоблюдение этих требований может привести к штрафу или предупреждению со стороны ГИБДД.