Правила перевозки детей в транспорте: до какого возраста нужно использовать детское кресло?
Перевозка маленьких пассажиров регулируется строже, чем взрослых, а штрафы за нарушения значительно выше. Несоблюдение правил повышает риск травм в случае ДТП или даже во время обычной поездки, поэтому важно знать, как правильно и безопасно перевозить ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ребёнок с точки зрения ПДД
Согласно российскому законодательству, ребёнком считается гражданин, не достигший 18 лет. Однако в Правилах дорожного движения (ПДД) действуют ограничения для детей возрастом до 11 лет включительно. При этом, если о них не упоминают прямо, то правила общие для всех несовершеннолетних.
Как правильно перевозить детей в автомобиле
Если в конструкции легкового автомобиля изначально не предусмотрены ремни безопасности, то перевозка детей в таком транспорте не ограничивается. Подобные машины встречаются редко – это, например, это ГАЗ-М-20 «Победа», ГАЗ-М-21 «Волга» или УАЗ-469.
Если же автомобиль оборудован штатными ремнями безопасности, действуют следующие правила:
- Детей младше семи лет необходимо перевозить только в детском автокресле, подходящем по весу и росту. Кресло можно установить как на заднем, так и на переднем сиденье, но при условии, что это допускает производитель. Некоторые модели кресел для малышей устанавливаются против хода движения; если их размещают спереди, необходимо отключить подушку безопасности.
- Детей от 7 до 11 лет включительно разрешается перевозить на заднем сиденье – в автокресле или пристегнутыми штатным ремнем безопасности. На переднем сиденье в этом возрасте допускается только использование автокресла.
- С 12 лет ребенок может ездить как взрослый – на любом сиденье автомобиля, но обязательно с пристегнутым ремнём безопасности.
Как возить ребёнка в автобусе
Порядок перевозки детей в автобусах зависит от того, кто организует поездку.
Если используется личный автобус, например небольшая пассажирская «Газель», которой управляет родитель или его знакомый, и в салоне присутствует взрослый, отвечающий за детей, применяются те же требования, что и при перевозке в легковом автомобиле.
Если речь идёт о маршрутном автобусе, где ремни безопасности отсутствуют, использование детских удерживающих устройств не требуется. В таком случае детей перевозят на общих основаниях, как и взрослых пассажиров. Малышей младше 7 лет разрешается везти без выделенного места, например, на руках у взрослых или стоя (если это предусмотрено конструкцией автобуса).
Когда осуществляется организованная перевозка группы детей, действуют не только общие ПДД, но и дополнительные специальные требования:
- Автобус должен обозначаться знаком «Перевозка детей»;
- В салоне обязательно присутствуют сопровождающие – не меньше, чем количество дверей в автобусе;
- У сопровождающего должен быть список всех пассажиров, перевозка посторонних лиц запрещена;
- Если в колонне участвуют три и более автобусов, её сопровождают автомобили ГИБДД;
- При длительных поездках (более 12 часов) среди сопровождающих должен быть медицинский работник – фельдшер, медсестра или врач;
- При наличии детей младше 7 лет необходимо делать остановки не реже, чем каждые четыре часа;
- Ночные поездки допускаются только при перевозке между вокзалами и аэропортами или для завершения маршрута, если движение задержалось.
Что такое детские удерживающие системы и устройства
Детские удерживающие устройства — это элементы, предназначенные для фиксации ребёнка и защиты его при аварии: ремни, пряжки, регулирующие и крепежные детали, детские люльки, съёмные кресла и дополнительные сиденья. Они ограничивают подвижность ребёнка и снижают риск получения травм в случае ДТП.
Устанавливать удерживающее устройство следует строго по инструкции производителя, используя штатные ремни безопасности автомобиля или систему крепления ISOFIX.
В зависимости от массы ребенка удерживающие устройства делятся на пять групп:
- Группа 0 – для детей весом до 10 кг;
- Группа 0+ – до 13 кг;
- Группа 1 – от 9 до 18 кг;
- Группа 2 – от 15 до 25 кг;
- Группа 3 – от 22 до 36 кг.
Можно ли использовать бустер или адаптер на ремень безопасности
В России широкое распространение получили детские сиденья без спинки – бустеры. Хотя в ПДД этот термин не используется, в правилах ООН бустер определяется как частичное удерживающее устройство или дополнительная подушка. Он значительно компактнее обычного автокресла, легко помещается в багажник и быстро устанавливается при необходимости, поэтому бустеры особенно популярны среди водителей такси.
Использование таких устройств позволяет посадить ребёнка выше, чтобы штатный ремень безопасности проходил по корпусу правильно. Такое устройство обеспечивает защиту при лобовом столкновении, однако при боковом ударе оно не предотвращает травмы, поскольку не имеет боковых элементов. В связи с этим, предпочтительнее использовать полноценные кресла с развитой боковой защитой.
Отдельно стоит упомянуть детский адаптер – это матерчатая накладка или треугольник с кнопками, закрепляемый на штатном ремне безопасности. Производители утверждают, что он помогает корректно расположить ремень на теле ребёнка. Стоимость таких приспособлений обычно составляет от 100 до 300 рублей, что делает их самыми доступными.
По сути, адаптер – это лямка, удерживающая ремень в нужном положении. До 2014 года подобные устройства упоминались и в правилах ООН, и в ГОСТе, однако впоследствии пункт, где они фигурировали, исключили, а сам ГОСТ отменили. В результате адаптеры больше не считаются детскими удерживающими устройствами, и при перевозке с ними детей младше 12 лет водителю могут назначить штраф.
Как запрещено перевозить детей
Перевозка детей запрещена в следующих случаях:
- в кузове грузового автомобиля;
- вне кабины машины – например, на подножке или в багажнике;
- в грузовом прицепе или прицепе-даче;
- на мотоцикле – если ребёнок находится не на предусмотренном конструкцией сиденье;
- на заднем сиденье мотоцикла – если ребёнок не достиг 12 лет;
- на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ), если у них нет пассажирского места, – касается детей младше семи лет.
Санкции за неправильную перевозку детей
Несоблюдение требований ПДД, регулирующих перевозку детей, влечёт следующие штрафы:
- водителю – 3 000 ₽;
- должностному лицу (руководителю или ответственному за выпуск транспорта на линию) – 25 000 ₽;
- организации или индивидуальному предпринимателю – 100 000 ₽.
Если нарушены правила организованной перевозки детей автобусами – например, транспорт или водитель не соответствуют установленным требованиям, отсутствует договор фрахтования, маршрутная программа, список детей или сопровождающих, – размеры штрафов будут такими же.
За нарушение правил организованной перевозки групп детей в ночное время предусмотрены более строгие санкции:
- водителю – штраф 5 000 ₽ или лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев;
- должностным лицам – 50 000 ₽;
- организациям и ИП – 200 000 ₽.