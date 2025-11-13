Правила перевозки детей в транспорте: до какого возраста нужно использовать детское кресло?

13 ноября 2025, 21:03

Фото: iStock/Ralf Geithe

Перевозка маленьких пассажиров регулируется строже, чем взрослых, а штрафы за нарушения значительно выше. Несоблюдение правил повышает риск травм в случае ДТП или даже во время обычной поездки, поэтому важно знать, как правильно и безопасно перевозить ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ребёнок с точки зрения ПДД Как правильно перевозить детей в автомобиле Как возить ребёнка в автобусе Что такое детские удерживающие системы и устройства Можно ли использовать бустер или адаптер на ремень безопасности Как запрещено перевозить детей Санкции за неправильную перевозку детей

Ребёнок с точки зрения ПДД

Как правильно перевозить детей в автомобиле

Фото: iStock/T. Pleydell

Детей младше семи лет необходимо перевозить только в детском автокресле, подходящем по весу и росту. Кресло можно установить как на заднем, так и на переднем сиденье, но при условии, что это допускает производитель. Некоторые модели кресел для малышей устанавливаются против хода движения; если их размещают спереди, необходимо отключить подушку безопасности. Детей от 7 до 11 лет включительно разрешается перевозить на заднем сиденье – в автокресле или пристегнутыми штатным ремнем безопасности. На переднем сиденье в этом возрасте допускается только использование автокресла. С 12 лет ребенок может ездить как взрослый – на любом сиденье автомобиля, но обязательно с пристегнутым ремнём безопасности.

Как возить ребёнка в автобусе

Фото: iStock/petrenkod



Автобус должен обозначаться знаком «Перевозка детей»; В салоне обязательно присутствуют сопровождающие – не меньше, чем количество дверей в автобусе; У сопровождающего должен быть список всех пассажиров, перевозка посторонних лиц запрещена; Если в колонне участвуют три и более автобусов, её сопровождают автомобили ГИБДД; При длительных поездках (более 12 часов) среди сопровождающих должен быть медицинский работник – фельдшер, медсестра или врач; При наличии детей младше 7 лет необходимо делать остановки не реже, чем каждые четыре часа; Ночные поездки допускаются только при перевозке между вокзалами и аэропортами или для завершения маршрута, если движение задержалось.

Что такое детские удерживающие системы и устройства

Фото: iStock/Oleksandr Hrytsiv



Группа 0 – для детей весом до 10 кг; Группа 0+ – до 13 кг; Группа 1 – от 9 до 18 кг; Группа 2 – от 15 до 25 кг; Группа 3 – от 22 до 36 кг.

Можно ли использовать бустер или адаптер на ремень безопасности

Фото: iStock/Zinkevych

Как запрещено перевозить детей

в кузове грузового автомобиля; вне кабины машины – например, на подножке или в багажнике; в грузовом прицепе или прицепе-даче; на мотоцикле – если ребёнок находится не на предусмотренном конструкцией сиденье; на заднем сиденье мотоцикла – если ребёнок не достиг 12 лет; на велосипедах, мопедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ), если у них нет пассажирского места, – касается детей младше семи лет.

Санкции за неправильную перевозку детей

водителю – 3 000 ₽; должностному лицу (руководителю или ответственному за выпуск транспорта на линию) – 25 000 ₽; организации или индивидуальному предпринимателю – 100 000 ₽.

Фото: iStock/Maksim Mikhailov