Автоэксперт перечислил главные правила безопасной езды зимой

09 ноября 2026, 11:19

Автоэксперт Лыткин: зимой на дорогах важны скорость и дистанция

Фото: istockphoto/djedzura

С наступлением холодов количество ДТП на трассах резко возрастает: неубранный снег, наледь и резкие перепады температур превращают привычный маршрут в полосу препятствий. Как безопасно ездить по зимним дорогам и на что обращать внимание в первую очередь?





Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» отметил, что зимнее вождение требует учёта множества нюансов: скоростного режима, погодных и дорожных условий, дистанции. Отдельно он остановился на типе привода.





«Даже если машина попадает в занос: на заднем приводе — это одни действия, на переднем — другие. Если водитель пересаживается с одного транспортного средства на другое с разным приводом, он должен знать его тактико-технические характеристики при таких условиях эксплуатации. И тогда это будет эффективно и безопасно», — подчеркнул он.

«Если машина оборудована полным приводом, это не значит, что она при любых условиях будет лучше переднеприводной. Есть нюансы: при каких-то условиях это лучше, при каких-то хуже. Если у вас внезапно подключится полный привод, техника вождения сразу должна меняться — машина, грубо говоря, может поехать в другую сторону», — объяснил Лыткин.

