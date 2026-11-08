В Великобритании произошла массовая авария с 30 автомобилями
В Великобритании произошла массовая авария. Подробности приводит Kent police.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе M20 возле Мейдстона. Там столкнулись около 30 автомобилей.
Два человека получили серьёзные травмы. Отмечается, что густой туман сильно ухудшил видимость на дороге, и, по предварительным сведениям, именно он спровоцировал массовое ДТП.
Медики госпитализировали пострадавших с тяжёлыми ранами. Остальные водители отделались незначительными повреждениями. Сейчас трасса перекрыта. Полиция Кента устанавливает обстоятельства произошедшего и выясняет точные причины аварии.
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