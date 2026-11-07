Автоэксперт предупредил о скрытых тратах на машину

07 ноября 2026, 07:42

Автоэксперт Ерицян: владение автомобилем обходится в 10–40 тыс. рублей в месяц

Фото: Istock/anyaberkut

Автоэксперт Ашот Ерицян заявил, что владение автомобилем в среднем обходится в 10–40 тыс. рублей в месяц. Помимо очевидных трат, есть скрытые расходы, которые автомобилисты часто забывают учесть.





В беседе с RT специалист прежде всего выделил платные парковки: они работают более чем в четверти крупных городов России, и их зоны расширяются.



Следующая категория — платные дороги, например проезд по МСД платный только в определённые часы. Многие, по словам Ерицяна, не задумываются, где хранить машину. Аренда парковочного места в больших городах обходится в 5–20 тыс. рублей в месяц. Тем, кому негде хранить сезонную резину, шиномонтажи предлагают услугу за 4–6 тыс. рублей за сезон.

«Автомобиль, который не эксплуатируется, точно так же требует расходов. За время длительной стоянки аккумулятор может разрядиться или выйти из строя, тормозные механизмы — покрыться ржавчиной и так далее», — добавил автоэксперт.