В Чувашии пять человек погибли при падении автомобиля в реку Цивиль
В Чувашии пять человек погибли после того, как автомобиль упал в реку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Машина съехала в реку Цивиль под Новочебоксарском и полностью ушла под воду. Уточняется, что автомобиль двигался вблизи берега, когда съехал в воду.
Средство передвижения быстро погрузилось, и люди внутри не смогли выбраться. По предварительной информации, погибли все, кто находился в транспортном средстве. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели местной поисково-спасательной службы.
К поисковым работам привлекли пять человек и две единицы техники, включая плавсредство. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают точное число людей, которые находились в машине в момент падения.
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