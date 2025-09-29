Россиянам рассказали, какие выплаты положены работнику при сокращении штата
Финансист Семеновский: при сокращении штата сотруднику положено выходное пособие
При сокращении штата трудовое законодательство защищает права россиян с помощью конкретных гарантий и компенсаций. Об этом рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.
По его словам, трудовое законодательство защищает права работников и учитывает их интересы.
«При сокращении штата важно знать, что работнику положены выходное пособие, средний заработок на время поиска новой работы и компенсация за неиспользованный отпуск», — отметил Семеновский в разговоре с Pravda.Ru.
При этом он добавил, что при увольнении сотрудника из-за сокращения штата ему также положено выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка.
Предупредить сотрудника о сокращении работодатель должен не менее чем за два месяца. Кроме того, при увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска.
В свою очередь кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в январе 2026 года страховые пенсии россиян проиндексируют темпами, превышающими инфляцию.
«Важно, что с учетом сложившегося опыта выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь», — отметил эксперт.
По словам Балынина, это связано с тем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года будут праздничными днями.