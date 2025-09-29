Достижения.рф

Россиянам рассказали, какие выплаты положены работнику при сокращении штата

При сокращении штата трудовое законодательство защищает права россиян с помощью конкретных гарантий и компенсаций. Об этом рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.



По его словам, трудовое законодательство защищает права работников и учитывает их интересы.

«При сокращении штата важно знать, что работнику положены выходное пособие, средний заработок на время поиска новой работы и компенсация за неиспользованный отпуск», — отметил Семеновский в разговоре с Pravda.Ru.

При этом он добавил, что при увольнении сотрудника из-за сокращения штата ему также положено выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка.

Предупредить сотрудника о сокращении работодатель должен не менее чем за два месяца. Кроме того, при увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска.

