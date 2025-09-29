Россиянам рассказали, какие выплаты положены работнику при сокращении штата

29 сентября 2025, 17:56

Финансист Семеновский: при сокращении штата сотруднику положено выходное пособие

Фото: iStock/Yevgeniy Sambulov

При сокращении штата трудовое законодательство защищает права россиян с помощью конкретных гарантий и компенсаций. Об этом рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.





По его словам, трудовое законодательство защищает права работников и учитывает их интересы.





«При сокращении штата важно знать, что работнику положены выходное пособие, средний заработок на время поиска новой работы и компенсация за неиспользованный отпуск», — отметил Семеновский в разговоре с Pravda.Ru.

