У собравшегося на СВО экс-замгубернатора Кубани идут обыски
В кабинете бывшего вице‑губернатора Краснодарского края Александра Власова проходят обыски. Об этом сообщает «Ъ».
По информации источника издания, в отношении экс-чиновника возбудили дело. Иных подробностей нет. Вместе с тем местные СМИ пишут, что в марте этого года сына чиновника подозревали в присвоении бюджетных денег.
29 сентября Власов ушёл в отставку с поста замгубернатора и заявил о планах отправиться на СВО. Он является атаманом Кубанского казачьего войска.
