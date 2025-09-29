У собравшегося на СВО экс-замгубернатора Кубани идут обыски

Достижения.рф

«Ъ»: У собравшегося на СВО экс-замгубернатора Кубани Власова идут обыски
Фото: istockphoto/Fedorovekb

В кабинете бывшего вице‑губернатора Краснодарского края Александра Власова проходят обыски. Об этом сообщает «Ъ».



По информации источника издания, в отношении экс-чиновника возбудили дело. Иных подробностей нет. Вместе с тем местные СМИ пишут, что в марте этого года сына чиновника подозревали в присвоении бюджетных денег.

29 сентября Власов ушёл в отставку с поста замгубернатора и заявил о планах отправиться на СВО. Он является атаманом Кубанского казачьего войска.

Никита Кротов

