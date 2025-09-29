В России подписали указ о начале осеннего призыва
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начнёт действовать с 1 октября. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
В указе говорится, что с 1 октября по 31 декабря текущего года планируется призвать на военную службу граждан 18–30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву. На 2025 год предусматривается призыв в количестве 135 тыс. человек.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, уточняющий штрафы за неуведомление военкомата о выезде с места жительства на срок более трёх месяцев. Сейчас ответственность действует только «в период проведения призыва», однако предложением, учитывающим перевод призыва на весь календарный год, эту формулировку хотят исключить.
Адвокат коллегии «Диктатура закона» Артём Багдасарян пояснил, что в этом году ввели правило: решение о призыве действительно в течение года. Это означает, что мужчину, которого осенью могли не отправить служить, могут призвать в любой момент в течение следующих 12 месяцев.
Читайте также: