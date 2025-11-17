Автоэксперт рассказал, как правильно прогревать машину зимой
Автоэксперт Мартыненко: долгий прогрев машины вреден для двигателя
Вопрос подготовки машины к зиме становится с каждым днём все актуальнее, тем более, когда речь идет о собственной безопасности.
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» заявил, что миф о необходимости долгого прогрева современного автомобиля развеян. Двигателю это не только не нужно, но и вредно.
«В современном автомобиле вы можете ехать буквально через пару минут, как запустили мотор. Потому что все достигает нужных значений. Лучше всего прогревается автомобиль тогда, когда начинает ехать на малой скорости», — объяснил он.
По словам эксперта, самый опасный момент на дороге — когда снег ложится тонкой ледяной пленкой.
«На малой скорости, то есть до 40 километров в час, на прямых колесах вам лучше посильнее жать на тормоз, и вы увидите, идет ли биение в педаль тормоза или нет. Так поймете, скользко или не скользко», — рекомендовал Мартыненко.
Он добавил, что главное правило в снегопад — снизить скорость, увеличить дистанцию и быть максимально бдительным. А подготовка автомобиля к зиме — это не вопрос удобства, а необходимость для безопасности водителя, его пассажиров и всех участников дорожного движения.
«Своевременная замена резины и адаптация стиля вождения к погодным условиям помогут избежать неприятных «приключений» на дороге», — резюмировал собеседник.