Автоэксперт рассказал, как правильно прогревать машину зимой

17 ноября 2025, 16:47

Автоэксперт Мартыненко: долгий прогрев машины вреден для двигателя

Фото: iStock/xphotoz

Вопрос подготовки машины к зиме становится с каждым днём все актуальнее, тем более, когда речь идет о собственной безопасности.





Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с «Радио 1» заявил, что миф о необходимости долгого прогрева современного автомобиля развеян. Двигателю это не только не нужно, но и вредно.





«В современном автомобиле вы можете ехать буквально через пару минут, как запустили мотор. Потому что все достигает нужных значений. Лучше всего прогревается автомобиль тогда, когда начинает ехать на малой скорости», — объяснил он.

«На малой скорости, то есть до 40 километров в час, на прямых колесах вам лучше посильнее жать на тормоз, и вы увидите, идет ли биение в педаль тормоза или нет. Так поймете, скользко или не скользко», — рекомендовал Мартыненко.

«Своевременная замена резины и адаптация стиля вождения к погодным условиям помогут избежать неприятных «приключений» на дороге», — резюмировал собеседник.