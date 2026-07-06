Автоэксперт рассказал, как выжить мотоциклистам и автомобилистам на одной дороге

06 июля 2026, 13:45

Автоэксперт Лыткин: автомобилисты на дорогах не видят мотоциклистов

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Лето окончательно вступило в свои права, а вместе с ним на трассы и городские магистрали вернулись мотоциклисты. Для одних байк — это символ свободы и скорости, для других — источник повышенной опасности. Как ужиться двум разным мирам на асфальте, почему навыки вождения теряются за зиму и стоит ли верить в «дружбу» между автомобилистами и байкерами?





Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» заявил, что корень конфликта лежит в разной философии транспорта: для байкера мотоцикл — это «состояние души» и кайф, тогда как для автолюбителя машина чаще всего остается практичным инструментом для перевозки семьи или грузов на дачу. Эта пропасть в восприятии усугубляется техническими характеристиками.





«Главная проблема летних дорог — это разница в динамике. Мотоциклы — быстрые, стремительные. Разгон до сотни там, до трёх секунд, и даже современные уже меньше. Автомобилист смотрит в зеркало заднего вида — вроде никого нет. Отвернулся, посмотрел в другое зеркало, посмотрел вперёд. И в это время мимо него пролетает мотоцикл. Водитель хочет совершить манёвр, а байк уже рядом. Такие встречи заканчиваются достаточно плачевно, тем более, что мотоциклисты часто переоценивают свою заметность», — сказал он.

«Начинающий сел на мотоцикл, выучился к концу лета, а потом зима. Через 6 месяцев, когда он садится за руль уже в хорошее время, он должен понимать: надо получать опыт потихонечку, не торопясь. Без рискованных телодвижений. Особенно неопытные мотоциклисты на кураже начинают творить вещи, которые печально заканчиваются», — отметил Лыткин.