Мотоциклисты устроили массовое ДТП на российском курорте
В Сочи на старой дороге в направлении Красной Поляны произошло массовое ДТП с участием группы мотоциклистов. Об этом стало известно 28 июня.
Как сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи», авария случилась после тоннеля — байкеры один за другим упали на асфальт. На опубликованных кадрах видно последствия инцидента: по информации канала, два человека находились без сознания.
На место оперативно прибыла скорая помощь, медики оказали пострадавшим необходимую помощь. Обстоятельства и причины происшествия в настоящее время не уточняются.
Ранее водитель устроил смертельное ДТП и сбежал с места аварии. Подробности в нашем материале.
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