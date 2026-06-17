Автоэксперт Ладушкин: на мотоцикле можно уснуть, как и за рулем авто

17 июня 2026, 23:37

Фото: iStock/Olga Yastremska

При сильном утомлении уснуть на мотоцикле можно так же, как и за рулем автомобиля. Об этом предупредил руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.





По его словам, есть заблуждение, что громкий звук мотора, вибрации и ветер не дадут уснуть, однако это совсем не так. Происходит не сон в классическом понимании. Уставший водитель перестает понимать грани и контролировать обстановку. При движении на мотоцикле такое состояние быстро приводит к падению.





«Точка сна у водителя автомобиля, конечно, наступит раньше, чем у мотоциклиста. Однако мозг человека адаптируется ко всему, включая ветер, рев мотора и вибрации. И мотоциклист также может заснуть за рулем», — пояснил Ладушкин в разговоре с RT.