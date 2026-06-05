Автоэксперт назвал признаки «порушенного» развал-схождения после удара в яму

05 июня 2026, 18:36

Автоэксперт Попов: удар в яму — повод сразу проверить развал-схождение

Фото: Istock/SomebodyImages

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что удар по подвеске или попадание в яму могут стать поводом для проверки автомобиля.





В беседе с RT специалист сообщил, что основные симптомы нарушения развал-схождения — необычный износ поверхности колеса, увод автомобиля и невозврат руля в прямое положение. Попов отметил, что у руля может возникать либо высокая чувствительность, либо «тяжёлое» вращение.

«Если угол сходимости будет маленьким, то при микроскопичном повороте руля автомобиль будет делать «большой прыжок». Если угол сходимости будет большим, то руль будет тяжёлым, его тяжело вращать», — пояснил он.