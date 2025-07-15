Автоэксперты дали советы, как безопасно управлять автомобилем в грозу и дождь
Автоэксперты Ольшанский и Моржаретто: в дождевые порывы за рулем лучше не ездить
Москву и область настигли дожди, люди с трудом пробираются сквозь лужи, а некоторые ждут помощи на дороге из-за поломки авто.
Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто и адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский в беседе с «Радио 1» посоветовали не выезжать на собственном транспорте в подобную погоду, а если выехали, остановиться и переждать.
«Ни в коем случае нельзя пытаться штурмовать лужу, тем более не зная глубины. Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее — капитальный ремонт или вовсе замена мотора», — объяснил Моржаретто.
Леонид Ольшанский добавил, что по дороге передвигаться стоит медленно, также необходимо открыть капот и накрыть тряпками трамблер, чтобы он не заглох.
«Обязательно нужно при себе иметь трос, чтобы кто-то мог вытянуть», — предупредил он.