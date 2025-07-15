Автоэксперты дали советы, как безопасно управлять автомобилем в грозу и дождь

15 июля 2025, 14:07

Автоэксперты Ольшанский и Моржаретто: в дождевые порывы за рулем лучше не ездить

Фото: istockphoto/OLENA SAKHATSKA

Москву и область настигли дожди, люди с трудом пробираются сквозь лужи, а некоторые ждут помощи на дороге из-за поломки авто.





Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто и адвокат, вице-президент движения «Автомобилисты России» Леонид Ольшанский в беседе с «Радио 1» посоветовали не выезжать на собственном транспорте в подобную погоду, а если выехали, остановиться и переждать.





«Ни в коем случае нельзя пытаться штурмовать лужу, тем более не зная глубины. Двигатель может залить, и случится гидроудар, а далее — капитальный ремонт или вовсе замена мотора», — объяснил Моржаретто.

«Обязательно нужно при себе иметь трос, чтобы кто-то мог вытянуть», — предупредил он.