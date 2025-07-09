Депутат ГД Марданшин выступил против повышения налога на старые автомобили
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин раскритиковал инициативу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» по повышению налога на автомобили старше 15 лет.
Он заявил, что повышать налог по возрасту автомобиля неправильно.
«Дилеров, конечно, можно понять: они хотят, чтобы можно было больше машин продавать и больше зарабатывать. Но я считаю, что не такими мерами. На мой взгляд, транспортный налог, который есть, вполне достаточный», — сказал Марданшин «Москве 24».
Он отметил, что многие автомобили, несмотря на свой срок, находятся в хорошем состоянии и не должны платить повышенный налог.
В свою очередь председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с RT заявил, что Минфин может принять предложение ассоциации РОАД, однако это не повлияет на увеличение продаж автомобилей в России.
«Идея вернуть техосмотр для частных владельцев легковых авто — против здравого смысла, так как за отмену техосмотра автовладельцы бились несколько десятков лет и ничего плохого на дорогах после реализации этой идеи не произошло», — пояснил Корнеев.