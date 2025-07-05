В России началась рекордная распродажа автомобилей
В России стартовала крупная акция по снижению цен на автомобили, достигнув рекордных масштабов за последние пять лет. Об этом в беседе с Autonews поделился руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
По его словам, причиной такой распродажи стал существенный избыток новых машин у российских продавцов. Это вынуждает их предоставлять огромные скидки для освобождения складов. Но стоит учитывать, что со временем размер этих скидок будет уменьшаться и распространяться на менее популярные модели и комплектации. Эксперт считает, что величина дисконта тоже может упасть.
Целиков оценил объём непроданных автомобилей, произведенных в 2023-2024 годах и заявил, что он составляет около 470–480 тысяч машин. Автоэксперт подчеркнул, что все участники рынка уже осознали сложившуюся ситуацию и изменили свои планы в отношении импорта и производства автомобилей.
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