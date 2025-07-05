В России началась рекордная распродажа автомобилей

05 июля 2025, 21:48

Эксперт рассказал о самой крупной распродаже автомобилей за последние пять лет

Фото: Istock/Traimak_Ivan

В России стартовала крупная акция по снижению цен на автомобили, достигнув рекордных масштабов за последние пять лет. Об этом в беседе с Autonews поделился руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.