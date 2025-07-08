Автоэксперт дал несколько советов, как защитить машину от жары
Автоэксперт Хайцеэр: жара может привести к поломке автомобиля
Жара может негативно повлиять на автомобиль и привести к его поломке. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
По его словам, в жаркую погоду может перегреться двигатель автомобиля, что обернется большими затратами на ремонт.
«Чтобы этого не произошло, очень важно убедиться в исправности системы охлаждения двигателя: патрубков, термостата, вентилятора. И обязательно посмотреть, чтобы не были забиты радиаторы. В идеале их необходимо мыть раз в два года», — отметил Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».
Он также посоветовал регулярно проверять состояние самого двигателя на предмет износа деталей.
Однако эксперт призвал не переживать, что на солнце у автомобиля может выцвести краска или расклеиться передняя панель приборов. При этом лучше всего парковать его в тени или закрывать окна солнцезащитными шторками.
Тем временем не только жара угрожает машинам. Руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев предупредил, что авто лучше оставлять на освещенных местах или под видеонаблюдением, чтобы ее не угнали.
«Если машина подолгу стоит без движения, то в идеале воспользоваться платным паркингом. Многие угонщики специально следят за «брошенками», чтобы у них было время замести следы», — рассказал Корнев «Известиям».
Специалист призвал не указывать точное место положения автомобиля при его продаже и постараться ограничить бесконтрольный доступ к нему в сервисах.
Корнев добавил, что замедлить действия угонщиков может многоуровневая противоугонная система. Чем больше препятствий будет для преступника, тем выше шанс сохранить автомобиль, заключил эксперт.