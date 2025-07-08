Автоэксперт дал несколько советов, как защитить машину от жары

08 июля 2025, 19:20

Автоэксперт Хайцеэр: жара может привести к поломке автомобиля

Фото: iStock/aapsky

Жара может негативно повлиять на автомобиль и привести к его поломке. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.





По его словам, в жаркую погоду может перегреться двигатель автомобиля, что обернется большими затратами на ремонт.





«Чтобы этого не произошло, очень важно убедиться в исправности системы охлаждения двигателя: патрубков, термостата, вентилятора. И обязательно посмотреть, чтобы не были забиты радиаторы. В идеале их необходимо мыть раз в два года», — отметил Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».

«Если машина подолгу стоит без движения, то в идеале воспользоваться платным паркингом. Многие угонщики специально следят за «брошенками», чтобы у них было время замести следы», — рассказал Корнев «Известиям».