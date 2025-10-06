«Бабушкин сундук»: Россиянам рассказали, как правильно носить винтажные вещи и не выглядеть старомодно

06 октября 2025, 11:25

Стилист Скороходова: образ не должен состоять целиком из ретро-вещей

Фото: iStock/master1305

Сильнейший тренд последних сезонов — вещи из гардероба мам и бабушек. Молодежь с удовольствием разбирает винтажные сундуки в поисках уникальных предметов гардероба.





Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» объяснила, как интегрировать винтажные находки в современный образ, чтобы это смотрелось стильно, а не нелепо.





«Мне самой очень нравится вот этот «бабушкин сундук». Когда мы заглядываем и находим что-то безумно интересное. Однако весь образ на ретро-вещах строить не стоит», — отметила она.

«Старые модели часто имеют другую форму и крой, поэтому их нужно разбавлять современными элементами. К тому же, необходимо выбирать то, что подойдет вам по посадке, фасону и цветовой гамме», — подчеркнула Скороходова.