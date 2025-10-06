«Бабушкин сундук»: Россиянам рассказали, как правильно носить винтажные вещи и не выглядеть старомодно
Стилист Скороходова: образ не должен состоять целиком из ретро-вещей
Сильнейший тренд последних сезонов — вещи из гардероба мам и бабушек. Молодежь с удовольствием разбирает винтажные сундуки в поисках уникальных предметов гардероба.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» объяснила, как интегрировать винтажные находки в современный образ, чтобы это смотрелось стильно, а не нелепо.
«Мне самой очень нравится вот этот «бабушкин сундук». Когда мы заглядываем и находим что-то безумно интересное. Однако весь образ на ретро-вещах строить не стоит», — отметила она.
По словам эксперта, винтажные вещи актуальны тогда, когда мы их интегрируем в ультрамодные образы. То есть, например, должна быть модна база, а в качестве акцента — винтажная вещь.
«Старые модели часто имеют другую форму и крой, поэтому их нужно разбавлять современными элементами. К тому же, необходимо выбирать то, что подойдет вам по посадке, фасону и цветовой гамме», — подчеркнула Скороходова.
Она посоветовала перед ноской тщательно проверить состояние вещи: нет ли следов моли, зацепок или катышков, ведь опрятность и аккуратность — это первое понятие, на котором базируется эстетика уважающего себя человека.