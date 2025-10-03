Стилист прокомментировала слова Путина о возрождении тренда кокошников
Стилист Скороходова: сейчас в моде русскость
Владимир Путин 2 октября на «Валдае» сказал, что ему нравится тренд на возрождение кокошника, который сейчас популярен среди молодежи.
Стилист, дизайнер Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что акцент на русскость сейчас играет большую роль.
«В последние годы, действительно, молодежь начала все больше обращать внимание на наши корни, на фольклорные элементы и интегрировать их в образы. Однако относится это все больше к централизованной истории, к фольклорным праздникам», — сказала она.
По ее словам, молодежь сегодня интегрирует в образы более детальные элементы, аксессуары, потому что с одеждой работать тяжелее.
«С помощью аксессуаров можно отметить особую принадлежность к нашей истории, культуре, но при этом выглядит стильно и современно. Нужно знать определенные нюансы, чтобы было грамотно», — объяснила стилист.