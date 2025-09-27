«Безумный тренд» набирает обороты после видео от омского школьника

27 сентября 2025, 20:52

В Омске прыжок школьника с метромоста вызвал опасения о новом опасном тренде

Фото: Istock/Samet Guler

В Омске подросток совершил опасный прыжок с 30-метрового метромоста в реку Иртыш. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Омска Жесть».