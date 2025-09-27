«Безумный тренд» набирает обороты после видео от омского школьника
В Омске подросток совершил опасный прыжок с 30-метрового метромоста в реку Иртыш. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Омска Жесть».
Целью молодого человека было создание эффектного видео для социальных сетей. После прыжка он опубликовал запись в интернете. Инцидент привлёк внимание правоохранительных органов.
Полицейские провели с подростком профилактическую беседу. По предварительной информации, школьник не получил никаких травм. В то же время поступок вызвал обеспокоенность среди родителей и общественности.
Сообщается, что существует риск появления опасного тренда: другие подростки могут захотеть повторить этот рискованный поступок ради популярности в сети.
