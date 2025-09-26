Россиянам перечислили главные цвета осени 2025

26 сентября 2025, 10:12

Стилист Карстен: осенью 2025 в тренде шоколадные, багряные, изумрудные оттенки

Фото: istockphoto/Iuliia Komarova

В противовес хмурой погоде осенняя палитра этого года поражает глубиной и насыщенностью.





Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал, что вместо неоновых вспышек дизайнеры предлагают погрузиться в богатство классических осенних оттенков. Это те цвета, которые ассоциируются с багряным листопадом и уютом.





«Если мы говорим именно о трендах, о веянии моды, то можно использовать все осенние, канонически классические палитры. Также в моду снова возвращается шоколадный цвет марсала, то есть это все оттенки винного, насыщенно-бордового, изумрудного, багряного», — поделился эксперт.