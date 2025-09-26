Россиянам перечислили главные цвета осени 2025
Стилист Карстен: осенью 2025 в тренде шоколадные, багряные, изумрудные оттенки
В противовес хмурой погоде осенняя палитра этого года поражает глубиной и насыщенностью.
Стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1» рассказал, что вместо неоновых вспышек дизайнеры предлагают погрузиться в богатство классических осенних оттенков. Это те цвета, которые ассоциируются с багряным листопадом и уютом.
«Если мы говорим именно о трендах, о веянии моды, то можно использовать все осенние, канонически классические палитры. Также в моду снова возвращается шоколадный цвет марсала, то есть это все оттенки винного, насыщенно-бордового, изумрудного, багряного», — поделился эксперт.
По его словам, слепо следовать трендам не стоит. Если какой-то из модных цветов вам не идет, не нужно его покупать. Главное — найти те оттенки из актуальной палитры, которые будут гармонировать с вашей внешностью и поднимать настроение в пасмурные дни.