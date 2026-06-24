«Бабушкино наследие»: Стилист назвала популярные летом 2026 ткани и фасоны

24 июня 2026, 18:04

Стилист Скороходова: летом 2026 в моде кружева, лен и хлопок

Фото: iStock/cerro_photography

Каждое лето мы задаёмся одним и тем же вопросом: как выглядеть модно, но не растаять от жары? В этом сезоне ответ нашёлся — оказывается, главный секрет кроется вовсе не в цвете, а в том, из чего сшита вещь.





Стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что ткани решают многое, особенно в жаркий сезон. Современный стиль начинается не с выкройки, а с тактильных ощущений.





«В жаркую погоду стиль начинается не столько с силуэта, сколько с ткани. Основы гардероба — лён, хлопок, вискоза, и минимум синтетики. От слишком плотной ткани, которая хороша для осени, стоит отказаться. Выбирайте вещи так, чтобы между телом и одеждой оставался воздух», — посоветовала она.

«Прямые сарафаны-прямоугольнички сегодня выходят из трендов. Либо они должны подвергаться очень внимательной стилизации с поясом или пиджаком. Просто так надеть и пойти в город не рекомендуется. Зато в тренде длина макси — она смотрится эффектнее и защищает от ожогов. Также кружево и вышивка перестали быть "бабушкиным" наследием, наше исконно русское вологодское кружево выглядит не архаично, а трендово», — подчёркнула стилист.

