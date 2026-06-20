Стилист назвал самую популярную обувь летом
Стилист Владислав Лисовец рассказал о главных обувных трендах лета 2026 года. Своими рекомендациями эксперт поделился в личном блоге.
По оценке модного эксперта, в текущем сезоне особую популярность завоевали модели с флористическим принтом. Лисовец отметил, что дизайнеры активно используют цветочные мотивы в качестве выразительного акцента. Такая обувь, по его словам, способна освежить лаконичные монохромные образы, добавив им нотку романтики, и одинаково гармонично сочетается как с джинсами, так и с деловыми костюмами.
Кроме того, стилист обратил внимание, что в тренде остаются модели с открытой носовой частью. В этом пункте он выделил как классические варианты на тонких ремешках, так и туфли в стиле «шлепанцы на каблуке».
Подобная обувь, по мнению специалиста, визуально облегчает силуэт и придает ему женственность. Она удачно дополняет как длинные платья, создавая интересный контраст, так и укороченные брюки. При этом Лисовец подчеркнул, что ключевым условием для ношения таких моделей остается безупречный педикюр и ухоженный вид ног.
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