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Стилист назвал самую популярную обувь летом

Стилист Лисовец: летом в тренде обувь с цветами
Фото: istockphoto/Kostikova

Стилист Владислав Лисовец рассказал о главных обувных трендах лета 2026 года. Своими рекомендациями эксперт поделился в личном блоге.



По оценке модного эксперта, в текущем сезоне особую популярность завоевали модели с флористическим принтом. Лисовец отметил, что дизайнеры активно используют цветочные мотивы в качестве выразительного акцента. Такая обувь, по его словам, способна освежить лаконичные монохромные образы, добавив им нотку романтики, и одинаково гармонично сочетается как с джинсами, так и с деловыми костюмами.

Кроме того, стилист обратил внимание, что в тренде остаются модели с открытой носовой частью. В этом пункте он выделил как классические варианты на тонких ремешках, так и туфли в стиле «шлепанцы на каблуке».

Подобная обувь, по мнению специалиста, визуально облегчает силуэт и придает ему женственность. Она удачно дополняет как длинные платья, создавая интересный контраст, так и укороченные брюки. При этом Лисовец подчеркнул, что ключевым условием для ношения таких моделей остается безупречный педикюр и ухоженный вид ног.

Никита Кротов

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