Стилист назвал самую популярную обувь летом

20 июня 2026, 20:09

Стилист Лисовец: летом в тренде обувь с цветами

Фото: istockphoto/Kostikova

Стилист Владислав Лисовец рассказал о главных обувных трендах лета 2026 года. Своими рекомендациями эксперт поделился в личном блоге.