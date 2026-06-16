«За сливочное масло и графит можно ложиться в гроб»: Стилист составила гид по женскому стилю 2026 года

16 июня 2026, 12:24

Стилист Палюткина: женская мода 2026 существует без стерильности и скуки

Фото: iStock/Goran Jakus Photography

Мода 2026 года — это не про списки обязательных покупок и не про погоню за новым. Это про состояние. Про то, как мы себя чувствуем в мире, который стал сложнее, быстрее и честнее. Стиль больше не пытается нас спрятать за идеальными формами и стерильными образами. Он приглашает дышать, ошибаться и быть собой.





Стилист, автор телеграм-канала «КрисПис» Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» заявила, что в 2026 году изменилась логика стиля.





«Я не люблю слово "тренд", потому что это насилие над индивидуальностью. Самое интересное — это не отдельные вещи», — сказала она и перечислила главные модные тенденции для женщин.

Незавершённая элегантность

«Это не гранж, когда всё рваное, и не оверсайз-мешок. Суть в другом: вещи выглядят так, как будто мы их уже носим, мы в них живём, мы в прайме, мы бежим по делам — и это почетно. Своеобразная реакция на слишком стерильный лакшери и так называемую "тихую роскошь" последних лет. Мы хотим дышать», — отметила эксперт.

Слегка смятый лён и необработанные края: честность фактуры вместо стерильности;

честность фактуры вместо стерильности; Белая рубашка и юбка со смещённым швом: классический верх — и низ, который «живёт своей жизнью»;

классический верх — и низ, который «живёт своей жизнью»; Жакет с мягким, округлым плечом: убираем кубики 80-х;

убираем кубики 80-х; Платье с неидеальной драпировкой: как будто ткань легла случайно, но над этим работал скульптор.

«За сливочное масло и графит можно ложиться в гроб», — иронично добавила стилист.

Фото: iStock/Deagreez

Цвет как акцент: без белого, зато с маслом

«Заканчиваем с монохромом, надоело быть "тотально бежевым". Теперь играем в сложные пары, где цвета спорят, но не кричат», — сказала Палюткина.

Кобальт + шоколад — холодный электрический и тёплая горечь;

— холодный электрический и тёплая горечь; Красный + насыщенный синий — классика в дорогом исполнении;

— классика в дорогом исполнении; Сливочное масло + графит — нежный, почти съедобный жёлто-кремовый и стальной серый;

— нежный, почти съедобный жёлто-кремовый и стальной серый; Шалфей + табачный — приглушённая зелень и пыльный коричневый.

Новая геометрия: архитектурный верх + мягкий низ

«Чёткое, скульптурное плечо, короткий структурированный жакет или топ с острым кроем — а внизу струящийся шёлк, текучая юбка или свободные брюки. Брюки-алладины всё ещё в игре, но теперь их сочетают не с оверсайз-свитером, а с верхом в духе Balenciaga: острые плечи, чёткий крой», — подчеркнула собеседница.