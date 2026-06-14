«Звёздную стилистку» Светлану Буре россиянки массово обвиняют в мошенничестве

14 июня 2026, 11:35

Стилистку Светлану Буре обвиняют в продаже поддельных брендов и готовят иск

Фото: iStock/Akintevs

В России готовится массовый иск в прокуратуру против предпринимательницы Светланы Буре, которая позиционирует себя в Сети как «звёздного стилиста». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.