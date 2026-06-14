«Звёздную стилистку» Светлану Буре россиянки массово обвиняют в мошенничестве
В России готовится массовый иск в прокуратуру против предпринимательницы Светланы Буре, которая позиционирует себя в Сети как «звёздного стилиста». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Жительница Москвы Юлия приобрела сумочку бренда Saint Laurent за 48 тысяч рублей, что на 200 тысяч меньше стоимости оригинала. После покупки она провела экспертизу и обнаружила, что изделие произведено в Китае. Светлана отказалась вернуть деньги.
Подобная ситуация произошла и с другой покупательницей, которая приобрела сандалии Chypre от Hermes у Буре, но позже выяснила, что это подделка. Женщины нашли других пострадавших и решили подать коллективный иск в прокуратуру. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.
Светлана Буре в настоящее время живёт в Таиланде. В Азию она уехала после того, как её салоны по наращиванию волос подверглись критике со стороны клиентов. Цены в этих заведениях достигали 200 тысяч рублей, но отзывы были в основном негативными. Дело дошло до суда, против Буре возбудили исполнительное производство, после чего женщина переехала.
Светлана зарегистрировала ИП по парикмахерским услугам в 2019 году, хотя негативные отзывы о её работе начали появляться задолго до этого.
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