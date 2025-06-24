«Бальзам на израненную душу»: педагог оценил единые учебники по истории

24 июня 2025, 11:40

Педагог Надькин: авторы новых учебников по истории отходят от европоцентризма

Фото: iStock/Canetti

Новые единые учебники по истории прежде всего направлены на то, чтобы взрастить чувство патриотизма и уйти от европоцентризма. Об этом «Радио 1» рассказал доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и зарубежной истории и методики обучения Мордовского государственного педагогического университета им. М. Е. Евсевьева Тимофей Надькин.







«Это как бальзам на израненную душу, я бы так бы сказал, потому что это действительно такой вызов, которому надо соответствовать, и каждый учитель — мы это пытаемся в них заложить — должен быть патриотом своей страны. И с такими качествами гражданина идти в школу, и для этого ему учебник, единый — только в помощь. Много хорошего сделано авторами учебников и по всеобщей истории, и по истории России. Главное, что пытаются отойти от европоцентризма, потому что мы очень много смотрели на Европу и соотносили свою историю с европейской или даже англосакской», — сказал педагог.

«Нужно их занять <…>, чтобы у них появился интерес. Когда вы изучаете виртуально музеи, сайты Министерства обороны и находите своих родственников или знакомые какие-то фамилии, это же дорогого стоит. <…> И война, и подвиг советского народа становится ближе к каждому человеку, каждому ученику. Когда он видит, что его прадед защищал Родину, погиб или пришёл с войны с наградами, проявляется дух патриотизма в конкретном человеке, в конкретном ученике», — подчеркнул педагог.