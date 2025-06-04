«На стыке дисциплин»: профессор Симонова рассказала, чему научит новый школьный предмет

04 июня 2025, 16:35

Профессор Симонова рассказала, чему научит новый школьный предмет

Фото: iStock / AnnaStills

Предмет «Духовно-нравственная культура России» вернётся в школу в 2026 году и будет обязательным. В пятом классе на него отведут 17 часов, в шестом и седьмом – по 34 часа.





Это предмет должен быть направлен, прежде всего, на формирование иерархии ценностей, причём со школьного возраста. Такое мнение высказала «Радио 1» доктор философских наук, профессор общеуниверситетской кафедры «Философия и гуманитарные науки» Института иностранных языков, современных коммуникаций и управления Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Симонова.

«Когда мы говорим о молодёжи, мы обычно всё-таки имеем в виду студентов или ребят, окончивших школу. Но это формирование нужно начинать раньше, возможно, даже с пятого класса, когда у ребёнка уже есть ценностные ориентиры, но их ещё во многом можно изменить. Идеально было бы отводить на этот предмет хотя бы по два часа раз в неделю. Но в любом случае, это будет лучше, чем если бы предмета совсем не было», – отметила учёная.

«Духовно-нравственная культура – это и философия с её базовым разделом этики или философской антропологии, и социология, и русская литература, и филология, и даже искусство. Это очень важно, потому что, например, русская икона – это умозрение в красках. И, конечно, это духовное учение. Поэтому историкам придётся дополнительно осваивать многие другие вещи», – сказала собеседница «Радио 1».

«Дети – наше будущее. И каким оно будет, зависит от того, каких детей мы воспитаем. Мы же люди, а духовность – это человеческое в человеке, это мера человеческого. Это патриотизм, любовь к родине, любовь к своей истории, любовь к своим предкам и так далее. Не секрет, что в последние десятилетия дети мало всё это понимают, и нужно к этому возвращаться», – уверена профессор.