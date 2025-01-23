Российских школьников ожидает изменение программы на уроках музыки

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Уже в начале следующего учебного года школьники 1-8 классов могут начать учить патриотические песни современных авторов на уроках музыки, в том числе творчество заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman) и народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов, его слова приводит РИА Новости.
Напомним, депутат стал автором инициативы о включении в школьную программу патриотических песен. По его словам, в школах на сегодняшний день изучают композиции народов Европы, Северной Америки, но нет упоминая о песнях про любовь к нашей Родине.
По его словам, уже создана соответствующая экспертная группа, в которую вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства. Именно эти люди формировать сборник вокально-хоровых произведений для 1-8 класса, пояснил депутат.
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«К середине февраля будет составлен рабочий вариант песенника, который затем вынесем на обсуждение профессионального сообщества. К лету все обсуждения будут завершены, а с 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана», — сказал Колунов.
По его словам, уже создана соответствующая экспертная группа, в которую вошли методисты, авторы учебников, музыканты-практики и другие люди искусства. Именно эти люди формировать сборник вокально-хоровых произведений для 1-8 класса, пояснил депутат.
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Элина Позднякова