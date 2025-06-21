Мединский: 1 сентября в школах появятся новые учебники истории

21 июня 2025, 23:23

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С 1 сентября этого года в школах появятся новые учебники по истории. Об этом рассказал помощник президента России Владимир Мединский.







«Самое главное — с сентября в школах появится пятый-девятый класс... То есть у нас будет закончена полная линейка обучения истории», — сказал Мединский в интервью для для проекта «Новый мир».