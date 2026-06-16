16 июня 2026, 14:26

Фото: iStock/Olesia Shadrina

Лето и начало осени каждый год ставят перед хозяйками один и тот же вопрос: что делать с большим урожаем, когда овощей, ягод и фруктов становится слишком много. Одни откладывают банки на потом, потому что боятся испортить продукты. Другие тратят много сил на сложные рецепты и быстро устают. На самом деле начать можно с самых простых вариантов, которые не требуют дорогих ингредиентов, редкой техники и большого кулинарного опыта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему простые заготовки дома популярны? С чего начать новичку? Малосольные и маринованные огурцы Помидоры в собственном соку Кабачковая икра Варенье-пятиминутка Компоты из ягод и фруктов почти всегда получаются с первого раза Томатный соус и домашний кетчуп Заморозка тоже относится к заготовкам Что чаще всего портит даже простые домашние заготовки Как хранить домашние заготовки

Почему простые заготовки дома популярны?

С чего начать новичку?

Фото: iStock/pundapanda

Малосольные и маринованные огурцы

Фото: iStock/Svetlana-Cherruty

Помидоры в собственном соку

Фото: iStock/Galina Atroshchenko

Кабачковая икра

Варенье-пятиминутка

Фото: iStock/Gulsen Ozcan

Компоты из ягод и фруктов почти всегда получаются с первого раза

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Томатный соус и домашний кетчуп

Заморозка тоже относится к заготовкам

Фото: iStock/ULADZIMIR CYARGEENKA

Что чаще всего портит даже простые домашние заготовки

Как хранить домашние заготовки