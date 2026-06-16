«Мешает вам наслаждаться»: Психолог назвал главную ловушку летнего сезона

16 июня 2026, 11:21

Психолог Ланг: множество планов на лето мешает ощущать счастье

Фото: iStock/arcady_31

Мы ждем лета целый год, но когда оно наступает, вместо счастья чувствуем раздражение и усталость. Почему так происходит и как перестать винить себя за то, что не успеваете «прожить это время года на все 100%»?





Психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» объяснил, в чем главная ловушка теплого сезона.





«Кажется, что лето должно быть временем полного релакса. Однако для многих это период повышенной тревожности. Причина кроется в нашем ментальном отношении к этому времени года. У нас существует некий культ лета. Мы постоянно говорим: "Вот наступит лето, будем отдыхать". Наступает лето, и у людей начинается паника, что оно скоро закончится, а мы ничего не успеем», — сказал он.

«Мы приезжаем из отпуска и чувствуем, что нужен еще один отдых. Это происходит от того, что люди действительно не умеют отдыхать. Они загружают себя и в течение года, и летом. Самый большой тормоз на пути к летнему счастью — чувство вины за то, что вы делаете "недостаточно". Мы начинаем считать дни и ругать себя: "Прошло уже две недели, а что я успел? Классная погода, а я сижу в офисе". Мы устаем ментально от своих же мыслей, от накручивания», — объяснил психолог.

«Это не катастрофа, а повод что-то поменять и проявить гибкость. Возьмите листок и выпишите всё, что вы ожидаете от лета. Вы поймете, что это как раз и мешает вам наслаждаться. Большая часть запланированного может не получиться, и вы будете жить с обидой, что лето прошло зря. Успех — это про ощущения, достаточно просто разрешить себе чувствовать», — отметил Ланг.

