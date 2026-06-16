Международный конкурс «Архитектура дипломатии» завершил прием заявок
В 2026 году традиционный творческий конкурс Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК) отмечает юбилей — он проводится уже в пятый раз. Мероприятие вновь выходит на международный уровень: второй год подряд участниками могут стать художники из разных стран.
Тема конкурса в этом году — «Матрёшка — разговор орнаментов и красок». Организаторы предлагают художникам переосмыслить знаменитый русский образ через живопись, декоративно-прикладное и ручное творчество, представив матрёшку как символ семьи, единства и благополучия.
Впервые в истории конкурса лауреатов определят в трёх номинациях. Наряду с категориями «Юные художники» (12-18 лет) и «Молодые художники» (18-35 лет) появилась новая номинация — «Автор малой скульптурной композиции».
О будущем событии стало известно весной. Итоги подведёт профессиональное жюри.
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