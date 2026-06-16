Международный конкурс «Архитектура дипломатии» завершил прием заявок

16 июня 2026, 12:32

Фото: istockphoto/ser-alim

В 2026 году традиционный творческий конкурс Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК) отмечает юбилей — он проводится уже в пятый раз. Мероприятие вновь выходит на международный уровень: второй год подряд участниками могут стать художники из разных стран.